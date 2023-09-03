Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ SİVASSPOR İZLE CANLI | Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR İZLE CANLI | Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tredyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Sivasspor karşısında forma giyecek. Siyah-beyazlılardan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun sakatlık sebebiyle forma giyemeyeceği karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Beşiktaş Park'taki maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 15:06
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR İZLE CANLI | Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. haftada kara kartallar, Sivasspor'u Beşiktaş Park'ta ağırlayacak. Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşmanın detayları merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Necip, Onur, Gedson, Amir, Salih, Rebic, Muleka, Aboubakar

Sivasspor: Alİ Şaşal, Uğur Çiftçi, Appindangoye, Caner, Murat Palul, Charisis, N'jie, Emrah, Yunus Emre, Rodrigues, Samu Saiz

UEFA Konferans Ligi elemelerindeki tüm maçlarını kazanarak adına gruplara yazdıran Beşiktaş, bugün yeniden Süper Lig yarışına dönüyor. Geçen haftaki Adana Demirspor karşılaşması ertelenen siyah beyazlı takım, ligin 4. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Kartal'da tek parola ise mutlak 3 puan şeklinde...

KARTAL 3 PUANIN PEŞİNDE

İlk maçta Karagümrük'ü mağlup eden siyah-beyazlı takım, 2. haftadaki tartışmalı mücadelede Pendikspor ile berabere kalmıştı. Sezonun başlarında puan kaybı istemeyen Kara Kartallar, taraftarının da desteğiyle Sivasspor virajını kayıpsız geçerek Avrupa'dan sonra ligde de yoluna dolu dizgin devam etmek amacında. Teknik patron Şenol Güneş'in tüm planları galibiyet üzerine.

35. RANDEVU

İki takım Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, 17, Sivasspor ise 11 defa sahadan 3 puan ile ayrılırken 6 müsabaka ise beraberlik ile sonuçlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 49 gol atma başarısı gösterirken, kırmızıbeyazlılar ise 38 gol ile karşılık verdiler.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da mağlubiyet yaşamadan yoluna devam eden Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki son yenilgisini geçen sezon Sivasspor karşısında almıştı. Geçen sezon kırmızı-beyazlı rakibine deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip o maçın ardından oynadığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Bu sezon da henüz mağlubiyeti bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kazanırken, ligde 1'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

AMARTEY VE MASUAKU KADRO DIŞI

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun bugün oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı. Sol bekte Onur Bulut'un görev alması bekleniyor. Öte yandan Sivasspor'da ise bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

İdeal 11'ini oluşturan teknik direktör Şenol Güneş bu karşılaşmada çok fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor. Deneyimli hoca yeni transferlere de her geçen gün daha fazla şans veriyor. Beşiktaş'ta 5 resmi maçta 120 dakika süre alabilen Ante Rebic'in Sivasspor mücadelesine ilk 11'de başlaması bekleniyor. Hırvat futbolcu bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alacak. Öte yandan Ghezzal da sağlığına kavuştu. Güneş'in Ghezzal'ın maç kadrosuna alacağı ve kulübede hamle oyuncusu olarak bekleteceği öğrenildi.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Ankaragücü- Fenerbahçe Maçı Canlı İzle | Ankaragücü – Fenerbahçe maçı bugün mü, saat kaçta, hangi kanalda, kadrosu belli oldu mu, kadroda kimler yok?
Beşinci yılında evlat nöbeti: Teröre sivil darbe! 5 yılda 364 aile eyleme katıldı: "15 yıl geçse de buradayız"
İtalyanlar duyurdu! G.Saray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyanlar duyurdu! G.Saray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu!
İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı 2023
2023 İOKBS zor muydu?💭 Sosyal medya yorumları
İŞKUR TYP kura sonuç isim listesi asil ve yedekler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı G.Saray'da flaş ayrılık! Yönetimden onay çıktı 15:13
Haaland durmuyor! İlk 4 haftaya damga vurdu Haaland durmuyor! İlk 4 haftaya damga vurdu 14:10
F.Bahçe'den orta sahaya sambacı hamlesi! F.Bahçe'den orta sahaya sambacı hamlesi! 14:06
F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor F.Bahçe'de 3 ayrılık birden! Geldiği gibi gidiyor 13:59
Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Sivasspor maçı hangi kanalda? 13:40
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 13:00
Daha Eski
Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş-Sivasspor maçı saat kaçta? 12:59
Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:53
A.Gücü - F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! A.Gücü - F.Bahçe maçının VAR hakemi açıklandı! 12:51
F.Bahçe ve G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! F.Bahçe ve G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 12:45
Ve Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Ve Krunic imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 11:39
Bjelica'dan Fırtına'da dikkat çeken istatistik! Bjelica'dan Fırtına'da dikkat çeken istatistik! 11:37