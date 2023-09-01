Turu hak ettik

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev karşısında kazanarak Konferans Ligi'nde gruplara kaldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Oyun planımızın sahaya yansımasını gördük. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bütün oyuncularım disiplini elden bırakmadan oynadı. Rakibe genel olarak topla oynama izni vermediler. Gruplarda kimlerle eşleşeceğiz, bunları konuşacağız daha sonra. Erken konuşmaya gerek yok, biz işimize bakacağız. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Bugün tribünü doldurdular. Pazar günü de ihtiyacımız olacak. Sivasspor karşısında seyircinin desteğiyle kazanmamız gerekiyor. En son mağlup olmuştuk. Mutlaka onları bekliyoruz" dedi.

GÜNEŞ: BİZ BİR AİLEYİZ

Maçın ardından önemli mesajlar veren Şenol Güneş, camiaya da seslendi. Siyah-beyazlıların bir aile olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Yönetime ve başkana da teşekkür ediyorum. Camialar iyi günde kötü günde birlikte olur. Sıkıntılarımızı kendi içimizde tartışırken moralimizi dağıtmayalım. Biz bir aileyiz. Moral herkese lazım, bütün ülkeye lazım" diye konuştu.