Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Greenwood müjdesi! İngiliz kulüpleri...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Greenwood müjdesi! İngiliz kulüpleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların ilgilendiği Mason Greenwood'u İngiliz kulüpleri de istiyordu. Ada basını, İngiliz kulüplerinin Greenwood'dan vazgeçtiğini ve oyuncunun Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Greenwood müjdesi! İngiliz kulüpleri...

Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar hücum hattına takviye yapmak için rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Kartal, bir süredir Premier Lig devi Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood'la ilgileniyordu. İngiliz basını, 21 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili son durumu paylaştı.

Takvim'in Sun'dan derlediği habere göre, United'da yeni sezonda düşünülmeyen ve Ada'da sosyal hayatı nedeniyle sıkça eleştirilen futbolcuyla bazı İngiliz ekipleri ilgilendi. Ancak; Greenwood transferini riskli bulan kulüpler transferden vazgeçti. Haberde ayrıca yıldız oyuncunun Kartal'a yaklaştığına dikkat çekildi.

Mason Greenwood ile ilgili detaylı araştırma yapan Beşiktaş'ta son kararı Şenol Güneş verecek. Güneş onay verirse bu transfer gerçekleşecek.

United'ın altyapısından yetişen Mason Greenwood, oynadığı 176 maçta 79 gol, 24 asist üretti.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz
Vira bismillah! Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: Hesaplara yatırıyoruz
Orta sahada rota Fransa! F.Bahçe'den sürpriz hamle
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Beşiktaş ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA ÜLKE PUANI | Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Payet’ten vazgeçtik Payet’ten vazgeçtik 01:21
Beyaz’a pasta kesildi Beyaz’a pasta kesildi 01:20
Yeniden Januzaj Yeniden Januzaj 01:17
Beşiktaş'tan Pezzella bombası! Beşiktaş'tan Pezzella bombası! 01:10
F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı 01:10
G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı 01:10
Daha Eski
Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! 01:10
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor 01:10
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! 01:10
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza 01:10
Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! 01:10
Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! 01:10