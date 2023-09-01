TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Greenwood müjdesi! İngiliz kulüpleri...

Beşiktaş transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar hücum hattına takviye yapmak için rotayı İngiltere'ye çevirdi.

Kartal, bir süredir Premier Lig devi Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood'la ilgileniyordu. İngiliz basını, 21 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili son durumu paylaştı.

Takvim'in Sun'dan derlediği habere göre, United'da yeni sezonda düşünülmeyen ve Ada'da sosyal hayatı nedeniyle sıkça eleştirilen futbolcuyla bazı İngiliz ekipleri ilgilendi. Ancak; Greenwood transferini riskli bulan kulüpler transferden vazgeçti. Haberde ayrıca yıldız oyuncunun Kartal'a yaklaştığına dikkat çekildi.

Mason Greenwood ile ilgili detaylı araştırma yapan Beşiktaş'ta son kararı Şenol Güneş verecek. Güneş onay verirse bu transfer gerçekleşecek.

United'ın altyapısından yetişen Mason Greenwood, oynadığı 176 maçta 79 gol, 24 asist üretti.