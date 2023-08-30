Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Onana açıklaması! Takımdan ayrılacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında oynanacak Dinamo Kiev karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi.

Önemli açıklamalarda bulunan deneyimli hoca, takımdan ayrılacağı konuşulan Jean Onana hakkında şu anda öyle bir durum olmadığını söyledi.

İşte o sözler...

"Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için ikinci maçı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. İlk maçtaki oyun birbirimizi tanımaya imkan verdi. Bütün amacımız turu geçmek. Oyuncular da iyi çalıştı. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz."

"AMARTEY VE MASUAKU YOK"

"Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacak ama daha önce orada oynayan oyuncular var. Onlar da elinden gelen gayreti gösterecektir. Görev alacak tüm oyuncular elinden geleni yapacaktır."

"ONANA'NIN GİTMESİ GİBİ BİR DURUM YOK"

"Dışımızda her şey konuşuluyor. Hepsine cevap vermek istemiyorum. Onana transfer edilen bir oyuncu, bizim oyuncu. Sahaya çıktığında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şu anda gitmesi gibi bir durum yok."

"Müsabakaya hazırlanıyoruz şu anda. Bütün oyuncularımızın düşüncesi de o. Transfere vereceğim cevabın bir anlamı olmayacak. O yüzden ben onlara girmek istemiyorum. Şu anda giden bir oyuncu yok. Gitmesi gereken bir oyuncu olduğu zaman söylüyoruz zaten."

"Kariyerlerine hiçbir söyleyemeyeceğimiz takımlarında oynamayan oyuncular var. Rebic var, Chamberlain var. Rashica da geçen sezon oynadı ama bu sene takım idmanlarına katılmadı. Takımla birlikte olan oyuncular Onana ve Bakhtiyor da yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor."

"ALINAN TÜM KARARLARA UYARIZ"

"Federasyon bu kararı alırken takımları ve kendisini düşünerek almıştır. Alınan tüm kararlara uyarız. Yanlış olduğunda eleştiririz. Doğru olduğunda takdir ederiz. Bizim isteğimizden çok bu karar federasyonun isteği ile ortaya çıktı. Şu anda olumlu olarak ortaya çıktı. Bütün takımlarımız iddialı. O da güzel bir şey. "

"EMİRHAN İLKHAN DEĞERLİ BİR OYUNCU"

"Transferleri şu anda konuşmak doğru değil ama Emirhan değerli bir oyuncu. Beşiktaş'ın altyapısından yetişti. Gönül isterdi ki, buradan gitmesin, gitmişse geri dönsün. Öyle bir duyum bana da geldi, ben de sordum gelmek istiyorsa kulüple konuşulsun. Kulüple konuşulduğunda buraya gelip kiralık olarak oynayıp gitmesi düşünülüyordu. Biz de kiralık oynayıp gitmesinin yararlı olmayacağını düşündük. Bize kiralık veren takıma katkı olsun diye yapacaksan, onu yapmayı doğru bulmam."

"BAKHTIYOR İYİ BİR OYUNCU"

"Bakhtiyor yeni gelmişti. Antrenmanlı olduğu için fiziksel bir sıkıntı yok ama uyum olarak sıkıntısı olacaktır. Ama oyuncu karakteri olarak iyi bir oyuncu. Özellikleri de var. Bize katkısı da olacaktır."