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Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:27
Beşiktaş Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini ağırlayacak Beşiktaş, son antrenmanını gerçekleştirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman öncesinde siyah-beyazlı oyuncular ve teknik ekip, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk bayrağı açtı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda Beşiktaşlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlılar, antrenmanın son bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana tedavileri süren Arthur Masuaku ile Daniel Amartey katılmadı.

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