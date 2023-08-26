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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stopere topere İngiliz kule!

Defansını güçlendirmeye çalışan yönetim, Tottenham forması giyen Eric Dier’ı da listeye ekledi. Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyu ara transferde kiralamak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan stopere topere İngiliz kule!

UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yenerek play-off rövanşı öncesi avantajı cebine koyan Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Stoper bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Tottenham forması giyen Eric Dier'i da listeye ekledi. Siyah- beyazlılar, İngiliz ekibinin yeni hocası Ange Postecoglou tarafından şans verilmeyen 29 yaşındaki futbolcu için nabız yokladı. Tottenham ile sözleşmesinde son seneye girecek olan Dier'ın takımdan ayrılması bekleniyor

FULHAM VE CELTIC İSTİYOR

Sezon sonuna kadar fazla şans bulacağına inanmayan oyuncu için Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibine ara transfer döneminde 6 aylık kiralama bedeli ödeyerek işi bitirmeyi hedefliyor. 29 yaşındaki stoperin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor. Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeri ile de görüşme yaptı ve bu transfer için olumlu yanıt aldığı aktarıldı. Geride bıraktığımız sezonda Tottenham ile 42 resmi maça çıkan Eric Dier bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Dier'e Premier Lig'den Fulham ve İskoçya'dan Celtic de talip.

Bugüne kadar 423 resmi maçta görev yapan İngiliz stoper Eric Dier, bu periyotta rakip fileleri 16 kez havalandırırken, 17 de asisti yaptı ve toplamda 33 gole direkt olarak katkı sağladı. Tottenham'da 363 maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 49 kez de İngiltere Milli Takımı formasını terletti.

SAĞ YA DA SOL FARK ETMİYOR

Siyah-beyazlıların listesine dahil ettiği Erick Dier, hem sağ hem de sol stoper mevkilerinde görev yapabiliyor. İngiliz oyuncu ayrıca Tottenham forması altında az da olsa ön libero ve sağ bekte de görev aldı.

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