Masuaku şoku

Beşiktaş'a Arthur Masuaku'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sakatlık yaşayan tecrübeli sol bek Masuaku'yla ilgili, "Kiev maçında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. Masuaku rövanş maçında forma giyemeyecek.

LUCESCU'YA SERT TEPKİ

Arthur Masuaku, Mircea Lucescu'nun "Beşiktaş'a karşı oynamadık, Afrika milli takımına karşı oynadık. Onlara karşı altyapıdan yetişen 11 oyuncuyla oynamak zordu" ifadelerine karşılık Masuaku sosyal medya hesabından, "Bu açıklama problemli değil mi?" sözleriyle yanıt verdi.