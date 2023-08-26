Haberler Beşiktaş Masuaku şoku

Masuaku şoku

Dinamo Kiev maçında sakatlanan Kongolu sol bekin sol uyluk arka adalesinde ‘gerilme ve kanama’ tespit edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Masuaku şoku

Beşiktaş'a Arthur Masuaku'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılar Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sakatlık yaşayan tecrübeli sol bek Masuaku'yla ilgili, "Kiev maçında sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir" denildi. Masuaku rövanş maçında forma giyemeyecek.

LUCESCU'YA SERT TEPKİ

Arthur Masuaku, Mircea Lucescu'nun "Beşiktaş'a karşı oynamadık, Afrika milli takımına karşı oynadık. Onlara karşı altyapıdan yetişen 11 oyuncuyla oynamak zordu" ifadelerine karşılık Masuaku sosyal medya hesabından, "Bu açıklama problemli değil mi?" sözleriyle yanıt verdi.

DİĞER
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Saadet Partisi, CHP'yi 'Temel'li sattı! 81 ilde yerel seçimlere gireceğini ilan etti, içinde olduğu koalisyona salladı: Bunlar acemilik
Fransa'dan G.Saray iddiası! İstanbul devine geliyor
Erden Timur'dan stoper çıkarması! 2 yıldızla görüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kara Kartal Barça'nın yıldızına göz dikti!
Beşiktaş'ta stopere İngiliz kule!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS | Hafta sonu sizi neler bekliyor? - Aşk ve aile ilişkilerine dikkat!
Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı detayları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! 07:45
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:21
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:05
Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! 00:29
Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! 00:29
Konyaspor evinde 3 puanı aldı! Konyaspor evinde 3 puanı aldı! 00:14
Daha Eski
Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Bir rekor daha... Ronaldo şov yaptı Al Nassr kazandı! Bir rekor daha... 00:14
G.Saray'dan orta saha bombası! G.Saray'dan orta saha bombası! 00:14
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum 00:14
G.Saray'a 17'lik golcü! Menajerleri İstanbul'a geldi G.Saray'a 17'lik golcü! Menajerleri İstanbul'a geldi 00:14
G.Saray ayrılığı açıkladı! G.Saray ayrılığı açıkladı! 00:14
F.Bahçe Livakovic'in maliyetini açıkladı! F.Bahçe Livakovic'in maliyetini açıkladı! 00:14