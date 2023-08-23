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Beşiktaş Bükreş’e geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu’nda Ukrayna ekibi Dynamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın oynanacağı Romanya’nın başkenti Bükreş'e iniş yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 15:21
Beşiktaş Bükreş’e geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Dynamo Kiev ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, müsabakanın oynanacağı Romanya'nın Bükreş kentine Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan havalanan özel uçakla hareket etti.Kafilede yeni transferler Milot Rashica, Alex Oxlade Chamberlain ve Baktior Zainutdinov ile Asbaşkan Emre Kocadağ da yer aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu saat 19.30'da Rapid Bükreş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı sonrası saat 20.00'de yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikası da basına açık olacak.

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