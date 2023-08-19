Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Takas pazarlıklarında sona doğru! Fark 500 bin euro'ya düştü

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Takas pazarlıklarında sona doğru! Fark 500 bin euro'ya düştü

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki Deniz Türüç - Umut Meraş takası için yapılan pazarlıklarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraflar takas konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Başakşehir'in istediği ücrette fark düştü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Takas pazarlıklarında sona doğru! Fark 500 bin euro'ya düştü

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a Başakşehir talip olmuştu. Başakşehir, Umut için 500 bin Euro'luk teklifte bulunurken, siyah-beyazlılar da Deniz Türüç'ü takasta istemişti.

Takvim'in haberine göre; turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ın talebi sonrası tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletti.

İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Bir çalım daha...
CHP'de bir skandal daha! CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hastane yolu inadının arkasından eşine ait arazi çıktı
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Timur yalanlamıştı...
İngiliz ekibinin Nelsson inadı! Teklif yükselttiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'ın yeni gözdesi belli oldu!
Yine yeniden Koray Günter!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" 07:39
Serkan Asan Pendikspor'da! Serkan Asan Pendikspor'da! 06:05
Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi 01:15
G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! 01:15
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 01:15
Ezeli rakiplere transferde kötü haber! Ezeli rakiplere transferde kötü haber! 01:15
Daha Eski
Kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro... Kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro... 01:15
Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti 01:15
G.Saray'dan Partey bombası! G.Saray'dan Partey bombası! 01:15
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" 01:15
Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" 01:15
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! 01:15