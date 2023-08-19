BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Takas pazarlıklarında sona doğru! Fark 500 bin euro'ya düştü

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a Başakşehir talip olmuştu. Başakşehir, Umut için 500 bin Euro'luk teklifte bulunurken, siyah-beyazlılar da Deniz Türüç'ü takasta istemişti.

Takvim'in haberine göre; turuncu-lacivertliler, Beşiktaş'ın talebi sonrası tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti. Bunun üzerine siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletti.

İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği belirtildi.