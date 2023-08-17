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Deniz Türüç sürprizi

Alternatifli bir kadro için çalışan siyah beyazlılar, yerli bir ismi de bitirmek üzere. Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Deniz Türüç ismi gündeme geldi. Beşiktaş, Deniz Türüç için kulübü Başakşehir ile görüşmelere başladı. Beşiktaşlı yetkililerin, Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir'e Deniz Türüç - Umut Meraş takası önerisini sundukları, Başakşehir'in Deniz için Beşiktaş'tan Umut Meraş'a ek olarak 1 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasında görüşmelern devam ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Deniz Türüç sürprizi
Alternatifli bir kadro için çalışan siyah beyazlılar, yerli bir ismi de bitirmek üzere. Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Deniz Türüç ismi gündeme geldi. Beşiktaş, Deniz Türüç için kulübü Başakşehir ile görüşmelere başladı. Beşiktaşlı yetkililerin, Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir'e Deniz Türüç - Umut Meraş takası önerisini sundukları, Başakşehir'in Deniz için Beşiktaş'tan Umut Meraş'a ek olarak 1 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasında görüşmelern devam ettiği öğrenildi.
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