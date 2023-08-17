Deniz Türüç sürprizi

Alternatifli bir kadro için çalışan siyah beyazlılar, yerli bir ismi de bitirmek üzere. Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Deniz Türüç ismi gündeme geldi. Beşiktaş, Deniz Türüç için kulübü Başakşehir ile görüşmelere başladı. Beşiktaşlı yetkililerin, Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir'e Deniz Türüç - Umut Meraş takası önerisini sundukları, Başakşehir'in Deniz için Beşiktaş'tan Umut Meraş'a ek olarak 1 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasında görüşmelern devam ettiği öğrenildi.
Alternatifli bir kadroiçin çalışan siyahbeyazlılar, yerlibir ismi de bitirmeküzere. Ortasaha bölgesi için arayışlarınısürdüren Beşiktaş'ta Deniz Türüçismi gündeme geldi. Beşiktaş, DenizTürüç için kulübü Başakşehir ile görüşmelerebaşladı. Beşiktaşlı yetkililerin,Umut Meraş'ı isteyen Başakşehir'eDeniz Türüç - Umut Meraş takası önerisinisundukları, Başakşehir'in Deniz içinBeşiktaş'tan Umut Meraş'a ek olarak1 milyon euro bonservis bedeli talepettiği iddia edildi. Taraflar arasındagörüşmelern devam ettiği öğrenildi.