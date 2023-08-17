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BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak. Beşiktaş, turu geçmesi durumda Aris - Dinamo Kiev maçı galibiyle eşleşecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 19:31
BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Necip, Rosier, Umut, Salih, Amir, Fernandes, Aboubakar, Cenk

Neftçi Bakü: Brkic, Tamas, Salahli, İsmaiyil, Matias, Saief, Emin, Jaber, Yusifli, Shinyashiki, Lebon

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da sahada olabilecek. Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

BU SEZON 5. RESMİ MAÇ

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı. Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

UEFA LİSTESİ

Beşiktaş'ın Neftçi müsabakaları için UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Daniel Amartey, Onur Bulut, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Valentin Rosier, Oğuzhan Akgün, Emrecan Bulut, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Kerem Atakan Kesgin, Jean Onana, Salih Uçan, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Vincent Aboubakar, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka, Ante Rebic, Cenk Tosun.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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