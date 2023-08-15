TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta stoper transferi için geri sayım sürüyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta stoper transferi için geri sayım sürüyor.
Hummalı bir operasyon yürüten siyah-beyazlılarda Emanuel Aiwu ismi gündemde.
Sabah'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Aiwu için yaptığı 2.5 milyon euroluk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.
Haberde, İtalyan ekibi Cremonese'nin ilk etapta 4.5 milyon euro istediği ancak Avusturyalı oyuncunun kulübüne yaptığı baskınının ardından Cremonese'nin 3.5 milyon euroya indiği aktarıldı.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den Cremonese'ye 3.5 milyon euro bonseris bedeliyle transfer olan Aiwu, 27 maçta süre almıştı.