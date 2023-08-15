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TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş stoper transferi için girişimlerini hızlandırdı. Teknik direktör Şenol Güneş'in listesine göre hareket eden siyah-beyazlı yönetim, İtalyan ekibi Cremonese'de forma giyen Emanuel Aiwu'ya öncelik veriyor. Transfer teklifini ileten Beşiktaş'a Çizme ekibinden yanıt geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 11:24
TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta stoper transferi için geri sayım sürüyor.

TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Hummalı bir operasyon yürüten siyah-beyazlılarda Emanuel Aiwu ismi gündemde.

TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Sabah'ta yer alan haberde Beşiktaş'ın Aiwu için yaptığı 2.5 milyon euroluk ilk teklifin reddedildiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Haberde, İtalyan ekibi Cremonese'nin ilk etapta 4.5 milyon euro istediği ancak Avusturyalı oyuncunun kulübüne yaptığı baskınının ardından Cremonese'nin 3.5 milyon euroya indiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: İtalyan ekibinden Beşiktaş'a Emanuel Aiwu cevabı!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Rapid Wien'den Cremonese'ye 3.5 milyon euro bonseris bedeliyle transfer olan Aiwu, 27 maçta süre almıştı.

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