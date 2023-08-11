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Kartal uçuyor

Temsilcimiz Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Azerbaycan ekibini 3-1 yenip büyük avantaj yakaladı. Kartal’ın gollerini Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan attı. Beşiktaş turu geçerse rakibi Aris-Kiev maçı galibi olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Kartal uçuyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında deplasmanda Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ederek, tur kapısını araladı. Neftçi Arena'da oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 14'te Aboubakar, 23'te Muleka ile 62'de Salih Uçan kaydetti. Neftçi Bakü'nün tek golü ise 79'da Lebon'dan geldi. İki yarıda iki farklı üstünlüğü yakalayan temsilcimiz, ikinci yarıda farklı üçe çıkartarak rahatladı. Azerbaycan ekibinin bir topu da direkten dönerken, kalan bölümde başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar önemli bir galibiyet alarak rövanş için avantajlı bir skorla İstanbul'a döndü. Beşiktaş bu sonuçla play-off turuna yükselmek için önemli bir avantaj elde etti. Siyah beyazlılar rövanş karşılaşmasını 17 Ağustos tarihinde İstanbul'da oynayacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde ise Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turuna eşleşecek.

ŞENOL HOCA FARKI

Beşiktaş'ın başında çıktığı 41 Avrupa kupası maçının 20'sini kazanan Şenol Güneş (12 beraberlik 9 yenilgi), Fatih Terim'in (37; G.Saray) ardından Avrupa kupalarında bir temsilcimizin başında 20 galibiyete ulaşan 2. teknik direktör oldu.

KARA KARTAL 3'TE 3 YAPTI

Siyah beyazlı takım, Neftçi Bakü galibiyetiyle birlikte bu sezon oynadığı 3'üncü resmi maçını da kazandı. Kartal, 2'nci Eleme Turu'nda Arnavutluk ekibi Tirana'yı iç sahada 3-1, deplasmanda ise 2-0 mağlup etmişti.

ABOU: LİGDE DE BÖYLE OLACAĞIZ

Gecenin yıldızlarından Aboubakar, İstanbul'da da gerekeni yaparak kötü bir sürpriz yaşamak istemediklerini söyledi. Usta golcü, "Ligin ilk maçında da bu performansı göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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