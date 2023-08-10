Olay istemiyoruz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacak, hak eden kazansın. Her rakip önemlidir. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir. Sahada en iyisini vermek istiyoruz. Biz kardeş takımla bir maça çıkacağız ve umarım kazanırız. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız. Sahada olay olsun istemiyoruz, patlayıcıların kalkması lazım. Türk takımlarının hepsinin başarılı olmasını isterim. Ülke puanımız yükselecek. Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak" ifadelerini kullandı.