Haberler Beşiktaş Olay istemiyoruz!

Olay istemiyoruz!

Teknik direktör Güneş, “Biz kardeş takımla bir maça çıkacağız, umarım kazanırız. Sahada olay olsun istemiyoruz” diye konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Olay istemiyoruz!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda oynayacağı Neftçi Bakü maçı öncesinde konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacak, hak eden kazansın. Her rakip önemlidir. Bugün başarılı olan, yarın başarısız olabilir. Sahada en iyisini vermek istiyoruz. Biz kardeş takımla bir maça çıkacağız ve umarım kazanırız. Tirana'dan daha iyi bir takımla oynayacağız. Sahada olay olsun istemiyoruz, patlayıcıların kalkması lazım. Türk takımlarının hepsinin başarılı olmasını isterim. Ülke puanımız yükselecek. Azerbaycan'dan geçmiş dönemlerde teklif aldım. Şu anda Beşiktaş'ta mutluyum. Herhangi bir değişiklik olamayacak" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Neftçi Bakü Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu Neftçi Bakü Beşiktaş maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok şehrin valisi değişti
Zaniolo'ya sürpriz talip! 35 milyon euro...
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hakim Ziyech'te flaş gelişme!
Tanganga kapışması! Beşiktaş ve G.Saray...
Altın fiyatları canlı kur takibi!
MasterChef All Star eleme adayı belli oldu! (9 Ağustos)
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (9 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı! 00:37
Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! Tete'nin G.Saray'a maliyeti belli oldu! 00:37
Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli Livakovic'te mutlu son! İşte bonservis bedeli 00:37
Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı Transfer olacak mı? Malinovskyi'den Beşiktaş kararı 00:37
İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! İsmail Kartal iki ayrılığı açıkladı! 00:37
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! 00:37
Daha Eski
Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak Yeni transfer Al-Nassr'dan! Yerli statüsünde olacak 00:37
F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... F.Bahçe'den Crespo'ya dev zam! Ödenecek rakam... 00:37
Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... Kartal'dan bir hamle daha! ManU'dan... 00:37
Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! Galatasaray'a UEFA'dan çılgın gelir! 00:37
Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi Son dakika güncellemesi! Türkiye ilk 10'a girdi 00:37
Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! Kanarya'dan yıldız isme yeni teklif! 00:37