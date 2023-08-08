TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta rota yeniden Lukebakio!

Yeni sezon öncesi hedef mevki olarak belirlenen kanat transferi için yoğun bir şekilde uğraş veren Beşiktaş, İngiliz ekibi Arsenal'de oynayan Nicolas Pepe'de istediği noktaya ulaşamadı. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlı yetkililerin, rotayı yeniden Almanya'da Hertha Berlin'de forma giyen Dodi Lukebakio'ya kırdığı ortaya çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR

Kongo asıllı Belçikalı futbolcu, Hertha Berlin ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, takımı Bundesliga 2'ye düştüğü için ayrılmayı kafaya koymuş durumda. Alman ekibinin 2019 yılında büyük umutlarla Watford'dan 20 milyon Euro'ya aldığı kanat oyuncusu, yüksek potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Almanya'dan da ciddi teklifler alan, sağ kanat, sol kanat ve forvette oynayabilen yıldız isim kısa süre içinde kararını verecek.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Lukebakio Bundesliga'da geçen sezon 32 maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 12 milyon Euro değer biçilen 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın 6 milyon Euro'ya yakın bir bütçe ayarlamaya çalıştığı öğrenildi. Beşiktaş'ın söz konusu bedeli ise taksitler halinde ödemeyi düşündüğü gelen haberler arasında. Lukebakio, daha önce Wolfsburg, Watford, Düsseldorf, Charleroi, Anderlecht ve Toulouse takımlarında oynadı.