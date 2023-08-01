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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan sürpriz 10 numara!

Son dakika spor haberi: Daily Record, Southampton’dan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Joe Aribo için Beşiktaş’ın devreye girdiğini öne sürdü. Oyuncu ve kulüple görüşmelerin devam ettiğini yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Ada'dan sürpriz 10 numara!

Son olarak Ante Rebic'in transferini açıklayan Beşiktaş takviye konusunda gaza basarken çalışmalar dört koldan sürüyor. Listesinde pek çok ismin yer aldığı siyah-beyazlı kulüp için iddiaların ardı arkası kesilmezken bunlardan biri de İngiltere'den geldi. Ada'nın yayın organlarından Daily Record'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetiminin, Southampton forması giyen Joe Aribo'ya talip olduğu yazıldı. Kartal'ın, Premier Lig'den düşen Southampton'dan ayrılmak isteyen 27 yaşında futbolcu için pazarlıklara başladığı kaydedildi.

ESKİ TAKIMI GLASGOW RANGERS DA PEŞİNDE

Aynı zamanda Nijeryalı futbolcuyla da görüşüldüğünün altı çizildi. Haberde, sözleşmesi 2026'da bitecek Aribo için ne kadarlık ücret teklif edildiği belirtilmezken, transferin kiralık olarak da gerçekleşebilme ihtilali olduğu ileri sürüldü. 1.83 boyundaki on numaraya eski takımı Rangers'ın da talip olduğu ve transferdeki son kararın kısa süre içinde netleşeceği aktarıldı. Aribo'nun piyasa değeri 11 milyon euro civarında. Nijeryalı krampon merkez orta saha ve kanatta da görev yapabiliyor.

ADA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

Futbola İngiltere'de Kinetic Academy'de başladıktan sonra Charlton Athletic'e transfer olan, ardından İskoça ekibi Glasgow Rangers'a geçen Aribo, geçen sezon başında Southampton'a gitti. 7.1 milyon euro'ya transfer olduğu İngiliz temsilcisinde kariyerinin zirvesine ulaştı. Bir dönem piyasa değeri 15 milyon euro'ya kadar yükseldi. Sol ayaklı futbolcu Nijerya milli takımın da görev yapıyor.

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