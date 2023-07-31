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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yeniden Matias Vargas sesleri!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Matias Vargas ismi yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, bir dönem Adana Demirspor'da oynayan kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştıracak. Yönetimin, 26 yaşındaki futbolcu içi belirlediği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 16:07
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Matias Vargas sesleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Matias Vargas sesleri!

Rebic'ten sonra bir kanat transferi daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda hedefteki isim Matias Vargas...

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Matias Vargas sesleri!

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, kariyerini Çin'in Shangai Port takımında sürdüren Vargas için bu hafta içinde temaslarını yoğunlaştıracak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Matias Vargas sesleri!

Bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen Arjantinli futbolcunun da siyah-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Matias Vargas sesleri!

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin Euro civarında maaş teklif edeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta Matias Vargas sesleri!

Matias Vargas, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.

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