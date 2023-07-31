TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta yeniden Matias Vargas sesleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Milan'dan Ante Rebic'i kadrosuna kattı.
Rebic'ten sonra bir kanat transferi daha yapmak isteyen siyah-beyazlılarda hedefteki isim Matias Vargas...
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, kariyerini Çin'in Shangai Port takımında sürdüren Vargas için bu hafta içinde temaslarını yoğunlaştıracak.
Bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen Arjantinli futbolcunun da siyah-beyazlı formayı giymek istediği öğrenildi.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin Euro civarında maaş teklif edeceği ifade edildi.
Matias Vargas, 2021-22 sezonunda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giydi.
Arjantinli futbolcu, Adana Demirspor'da oynadığı 38 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.
Yıldız oyuncu, yaptığı 13 asistle o sezon Süper Lig'in asist kralı olmayı başardı.