Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş geri sayıma geçti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş geri sayıma geçti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor

Son dakika spor haberi: Beşiktaş transferde hız kazandı. Son olarak Ante Rebic'i kadrosuna katan siyah-beyazlılardan bir hamle daha geldi. Yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'nın transferi için çaba sarf ediyor. İşi sıkı tutan ve oyuncuyla mali şartlarda anlaşmaya varan Beşiktaşlı kurmaylar, yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş geri sayıma geçti! Yıldız futbolcunun menajeri İstanbul'a geliyor

Yönetim, son olarak Udinese'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'yı transfer etmek için yoğun çaba harcıyor.

Oyuncuyla mali şartlarda anlaşma sağlayan Beşiktaş, Pereyra'nın eşini İtalya dışına çıkmaya ikna etmesini beklerken, Pereyra cephesinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir haber geldi.

Roberto Pereyra'nın menajeri Federico Pastorello Beşiktaş yönetimiyle yüz yüze görüşmek için 1 Ağustos Salı günü İstanbul'da olacağı öğrenildi. Bugün yapılacak görüşmenin ardından Pereyra'nın Beşiktaş'a transfer sürecinin netleşmesi bekleniyor.

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