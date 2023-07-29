Pereyra'da son saatler

Roberto Pereyra'yla ilgilenen Beşiktaş, son teklifini geçtiğimiz günlerde iletmişti. 32 yaşındaki on numaranın geri dönüş yapmak için istediği süre bugün dolacak. Siyah-beyazlılar, Arjantinli oyuncudan gelecek yanıtı bekliyor. Bonservisi elinde bulunan Pereyra için 2.1 milyon euro'dan 3 senelik kontrat öneren Beşiktaş, bu teklifi daha da artırmayı düşünmüyor. Torino'nun da peşinde olduğu Tangocu'nun, İtalyan ekibinden 1.2 milyon euro teklif aldığı öğrenildi. En cazip teklifi sunan siyah-beyazlı yönetim olumlu dönüş bekliyor. Türkiye ile İtalya arasında tercih yapacak Pereyra, geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 36 maçta 5 gol ve 9 asistle oynamıştı.