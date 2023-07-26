Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan flaş golcü hamlesi! Milan'ın yıldızı için şartlar soruldu

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan flaş golcü hamlesi! Milan'ın yıldızı için şartlar soruldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta transfer operasyonu sürüyor. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah beyazlı yönetim Milan'ın golcüsü için harekete geçti. Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştiren siyah beyazlılar, oyuncunun şartlarını sordu. İşte detaylar... | (Bjk spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan flaş golcü hamlesi! Milan'ın yıldızı için şartlar soruldu

Beşiktaş'ta transferde hareketlilik yaşanıyor... Siyah-Beyazlılar'ın Milan'ın ABD kampı kadrosuna almadığı ve yollarını ayırmayı planladığı Belçikalı forveti Divock Origi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre, Kara Kartal'ın İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarının sorulduğu belirtildi.

TEKLİF BEKLİYOR

Bu yaz takımdan ayrılması beklenen Belçikalı futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden de teklif beklediği öğrenildi. Kartal'ın Divock Origi ile ilgili önümüzdeki günlerde bir hamle yapıp yapmaycağı merak konusu. Geçen sezon Milan formasıyla 36 resmi maça çıkan 1.89'luk yıldız isim bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik performans ortüaya koydu. Milan teknik direktörü Pioli, Origi'yi kadroda düşünmüyor.

Origi futbol kariyerinde çıktığı 338 maçta 67 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir transfer çalımı daha! Milli yıldızla anlaştı...
Fırsatçı ev sahiplerine göz açtırılmayacak: Yüksek kiraya "haksız kazanç" cezası geliyor
G.Saray'dan milli yıldızı ikna çabaları!
F.Bahçe'den Çizme'ye çıkarma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Zenit'le sıkı pazarlık! Aradaki fark 2.5 milyon €
Coutinho için kıran kırana! Beşiktaş o anı bekliyor
2023 YKS tercih yapıp gitmezsem puanım düşer mi?
Deprem son dakika! 256Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus… Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus… 07:19
Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! 00:09
Okan Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı! Okan Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı! 00:09
Trabzonspor rahat kazandı! Trabzonspor rahat kazandı! 00:09
G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim F.Bahçe'ye G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim F.Bahçe'ye 00:09
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 7 ayrılık birden Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 7 ayrılık birden 00:08
Daha Eski
Flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi... Flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi... 00:08
Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... 00:08
F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar 00:08
Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! 00:08
Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... 00:08
Kartal'dan savunmaya takviye! Yapılan teklif... Kartal'dan savunmaya takviye! Yapılan teklif... 00:08