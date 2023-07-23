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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Şenol Güneş'ten onay çıktı

Lyanco'dan vazgeçen Beşiktaş iki yeni stoperin peşine düştü. Siyah-beyazlılar, Tottenham’ın 25 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga ile Portimonense’nin 26 yaşındaki yıldızı Pedrao’yu listesine ekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan çifte stoper harekatı! Şenol Güneş'ten onay çıktı

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ganalı stoper Amartey'i kadrosuna katan, Lyanco'dan ise 'sakatlığı' sebebiyle vazgeçen Beşiktaş yönetimi, iki yeni ismi transfer listesine dahil etti. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in ilgisini en fazla çeken isim Tottenham'dan Japhet Tanganga oldu. Tottenham'da beklentileri karşılayamayan Londra doğumlu sağ stoper için ilk girişimler yapıldı. 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamak istedikleri menajerlere ve onların aracılığıyla Tottenham kulübüne iletildi.

33 RESMİ MAÇTA 2 GOL ATTI

Sağ stoper pozisyonuna bir takviyede daha bulunmak isteyen Beşiktaş, Portimonense forması giyen Pedrao'yu da gündemine ekledi. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoper için ilk temaslarını gerçekleştirdiği öğrenildi. Pedrao geride kalan sezonda 33 resmi maçta forma şansı buldu. 26 yaşındaki stoper 2 gol atma başarısı gösterdi. Pedrao'nun güncel piyasa değeri 1 milyon 200 bin euro.

25 yaşında ve 1.84 boyundaki İngiliz stoper Tanganga, aynı zamanda sağ bekte de oynayabiliyor.

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