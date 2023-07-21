BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Shanghai Port forması giyen Matias Vargas'a teklifte bulundu.
26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine Velez altyapısında başladı. Sırasıyla Espanyol, Adana Demirspor ve SH Port takımlarında forma giydi.
Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'yla 2 müsabakaya çıktı.
Vargas'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...