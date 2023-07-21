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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, bir dönem Adana Demirspor'da da forma giyen Matias Vargas için teklif yaptığı bildirildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 11:12
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

beIN Sports'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Shanghai Port forması giyen Matias Vargas'a teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kariyerine Velez altyapısında başladı. Sırasıyla Espanyol, Adana Demirspor ve SH Port takımlarında forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan yıldız futbolcu, Arjantin Milli Takımı'yla 2 müsabakaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'dan Matias Vargas'a teklif!

Vargas'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

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