15 Temmuz unutulmadı

"Ülkesine, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı olan aziz milletimizin bayramıdır 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Polis Teşkilatımızın mensupları, hain darbe girişimine karşı koymuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır. Canları pahasına kurşunlara göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı bu hain kalkışmanın 7. yılında saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."