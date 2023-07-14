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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki Glen Kamara da Kartal'a gelmek istediğini dile getirdi. İşte oyuncunun bonservisi... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 09:41
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Ön libero aramaya devam eden siyah-beyazlı takımın gözdelerinden Finlandiyalı yıldız Glen Kamara konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Daily Record'un haberine göre Glen Kamara, Rangers yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale, oyuncu için 5 milyon euro'luk bir fiyat etiketi belirlendiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Rangers'ta geçen sezon 35 maçın 18'inde ilk 11'de oynayan Kamara, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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