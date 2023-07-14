BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Glen Kamara'nın bonservisi belli oldu!

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde hareketli günler geçiriyor.
Ön libero aramaya devam eden siyah-beyazlı takımın gözdelerinden Finlandiyalı yıldız Glen Kamara konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.
Daily Record'un haberine göre Glen Kamara, Rangers yönetimine Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi.
Rangers'ın yeni teknik direktörü Michael Beale, oyuncu için 5 milyon euro'luk bir fiyat etiketi belirlendiğini açıkladı.
Rangers'ta geçen sezon 35 maçın 18'inde ilk 11'de oynayan Kamara, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.