Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da gündem Suat Serdar!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da gündem Suat Serdar!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hertha Berlin'e gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın şartlarını sordu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 16:17
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'da gündem Suat Serdar!

Beşiktaş'ta transfer operasyonları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Suat Serdar için harekete geçti.

A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hertha Berlin'e gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın şartlarını sordu.

26 yaşındaki Suat Serdar, Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Hassia Bingen altyapısında başladı. Sırasıyla Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi. Orta sahanın merkezinde oynayan Serdar, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Panzerler'in formasıyla 4 maça çıktı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

DİĞER
Çağla Şıkel ile Nail Gönenli ayrılığa dayanamadı! İşte barışın ilk karesi...
Sinan Akçıl'ın Serdar Ortaç'a kızgınlığı dinmiyor! Halkın önünde demediğini bırakmamıştı "Ona bunu 50 kere söyledim ama..."
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu!
Nenad Bjelica'dan Petkovic açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş karar! Beşiktaş'ta kalmak istemiyor
Kıran kırana pazarlık! Beşiktaş'tan bir hamle daha
Ek ders ücreti ne kadar oldu Temmuz 2023?
EYT'liler yüzde 25 emekli zammı alacak mı?
Açık Lise AÖL 3. dönem sınavı ne zaman?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman'lı Panathinaikos Sloukas'ı transfer etti Ergin Ataman'lı Panathinaikos Sloukas'ı transfer etti 16:20
G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! G.Saray'a Iheanacho transferinde sürpriz engel! 16:09
F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu F.Bahçe de istiyordu! Beşiktaş şartlarını sordu 16:06
İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti İtalyan gazeteci duyurdu! F.Bahçe'nin teklifini reddetti 15:49
Van der Sar'ın son durumu belli oldu! Van der Sar'ın son durumu belli oldu! 15:14
G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu! 15:06
Daha Eski
F.Bahçe Rusya'ya geldi! F.Bahçe Rusya'ya geldi! 15:02
Başkan Doğan'dan depremzede çocuklara forma! Başkan Doğan'dan depremzede çocuklara forma! 14:50
Nenad Bjelica'dan Petkovic açıklaması! Nenad Bjelica'dan Petkovic açıklaması! 14:37
F.Bahçe'nin gündemindeydi! Menajeri İstanbul'a geldi F.Bahçe'nin gündemindeydi! Menajeri İstanbul'a geldi 14:31
Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor! Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor! 12:47
Perisic'ten Kanarya'ya flaş haber! Perisic'ten Kanarya'ya flaş haber! 12:18