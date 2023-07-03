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TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Beşiktaş'a Sambacı orta saha

Son dakika spor haberi: Beşiktaş orta saha mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı. İngiliz basını, Premier Lig’li yıldız Gustavo Scarpa'yı Kartal’a yazdı. Nottinghampost, siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı’nın Forest’ın Brezilyalı orta sahası için temas kurup pazarlığa başladığını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: İngilizler duyurdu! Beşiktaş'a Sambacı orta saha

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Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın İngiltere'ye gidişi sonrası transfer dedikoduları peş peşe patlamaya başladı. Bunlardan biri de Gustavo Scarpa oldu. Nottinghampost" adlı site, siyah beyazlıların Nottingham Forest forması giyen Brezilyalı orta saha ile ilgilendiğini yazdı. 29 yaşındaki futbolcu için ilk temasın kurulduğu belirtilirken, görüşmelerin devam ettiğinin de altı çizildi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Haberde Scarpa'nın kulübünde yeteri kadar forma şansı bulamaması nedeniyle Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Olası bir transferin 'satın alma opsiyonlu kiralama' şeklinde olacağını kaydedildi. 1.77 boyundaki Brezilyalı futbolcunun da Beşiktaş'a sıcak bakabileceği yorumu yapıldı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Palmeiras'tan gelen Scarpa, Nottigham'a bedelsiz transfer olmuştu.

TRABZON DA İSTEMİŞTİ

Kariyerinde yurt dışı ilk macerasını İngiliz ekibine gelerek yaşayan Scarpa ile bir dönem Trabzonspor da ilgilenmişti.

332 MAÇTA 53 GOL ATTI

Piyasa değeri 10 milyon euro olan Scarpa, kariyerinde 332 maça çıkıp 53 gol, 76 asist üretti. Milli takımda 1 kez oynadı.

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