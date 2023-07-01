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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Son dakika haberi: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kadroya katılacak isimler için çalışan yönetim gelen teklifleri de gözden geçiriyor. Fransızlar Kartal'ın Faslı stoperi Romain Saiss için sürpriz transfer iddiası ortaya attı. İşte yıldız oyuncunun talibi... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 18:52
ENES CEVAHİRCİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezonun kadro planlamasını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yapan yönetim çalışmalarını hızlandırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Siyah beyazlılar sezonun ilk transferini Somaspor'dan Emrecan Bulut ile gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Kartal, 20 yaşındaki genç oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Şampiyonluk için iddialı bir takım oluşturmak isteyen siyah beyazlılarda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken siyah beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss'e talip çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Butfootballclub'te yer alan habere göre, kadrosuna Benzema ve Kante gibi yıldızları katan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Romains Saiss ile ilgileniyor.

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