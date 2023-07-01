BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Romain Saiss'e sürpriz talip çıktı! Görüşmeler başlıyor

Gelecek sezonun kadro planlamasını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yapan yönetim çalışmalarını hızlandırdı.
Gelecek sezonun kadro planlamasını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yapan yönetim çalışmalarını hızlandırdı.
Siyah beyazlılar sezonun ilk transferini Somaspor'dan Emrecan Bulut ile gerçekleştirdi.
Kartal, 20 yaşındaki genç oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Şampiyonluk için iddialı bir takım oluşturmak isteyen siyah beyazlılarda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken siyah beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss'e talip çıktı.
Butfootballclub'te yer alan habere göre, kadrosuna Benzema ve Kante gibi yıldızları katan Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Romains Saiss ile ilgileniyor.
Ayrıca haberde İngiliz ekibi Nottingham Forest'in de oyuncu için girişimlerinin olduğu aktarıldı.
Romain Saiss geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 5 milyon euro olan oyuncunun Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.