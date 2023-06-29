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Iheanacho kapışması!

The Guardian, Beşiktaş’ın 26 yaşındaki Nijeryalı Kelechi İheanacho transferinde rakibinin Everton olduğunu yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Iheanacho kapışması!

Cenk Tosun'un sakatlığı nedeniyle forvet mevkiini güçlendirmek isteyen siyahbeyazlılar girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın listesine giren son isim Leicester City'nin skorer yıldızı Kelechi İheanacho olduğu öğrenildi. İngiliz gazetesi The Guardian, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki golcü oyuncu Kelechi Iheanacho transferinde rakibinin Everton olduğunu duyurdu. İki kulüp, küme düşen Leicester City'nin oyuncusu Kelechi'yi renklerine bağlamak için yarışa girdi. Beşiktaş'ın teklifi, oyuncunun senelik 2 milyon euro'luk maaşını kapsayan bir yıllık kiralama anlaşmasını içeriyor.

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