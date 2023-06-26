TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la ilgili konuşan ve Şenol Güneş'in istemesi durumunda tekrar siyah beyazlı formayı giyebileceğini söyleyen Ricardo Quaresma için yeşil ışık yandı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la ilgili konuşan ve Şenol Güneş'in istemesi durumunda tekrar siyah beyazlı formayı giyebileceğini söyleyen Ricardo Quaresma için yeşil ışık yandı.
Başkan Ahmet Nur Çebi ve yardımcılarının, usta hocayla yaptığı görüşmede "Hem takımı ateşlemesi hem de tecrübesini kullanması yönünden yararlı olabilir.
"Ne dersin hocam" diye sordukları, Güneş'in de Atiba'yı örnek göstererek "Neden olmasın" yanıtı verdiği kaydedildi.
Yönetim, Portekizli yıldızla, düşük bir rakama anlaşabilirse bu transferin bitirilebileceği gelen haberler arasında.
TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİ
Q7, Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de söylemişti. 39 yaşındaki yıldız "Türkiye'den ayrılsam da Beşiktaş taraftarları ile hala iletişim içindeyim. Sosyal medyada en çok Beşiktaşlılar ile görüşüyorum" ifadelerini kullanmıştı.