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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İki farklı dönemde siyah-beyazlı formayı terleten ve taraftarın sevgilisi olan Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a dönebileceği iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:21 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:21
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'la ilgili konuşan ve Şenol Güneş'in istemesi durumunda tekrar siyah beyazlı formayı giyebileceğini söyleyen Ricardo Quaresma için yeşil ışık yandı.

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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yardımcılarının, usta hocayla yaptığı görüşmede "Hem takımı ateşlemesi hem de tecrübesini kullanması yönünden yararlı olabilir.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

"Ne dersin hocam" diye sordukları, Güneş'in de Atiba'yı örnek göstererek "Neden olmasın" yanıtı verdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

Yönetim, Portekizli yıldızla, düşük bir rakama anlaşabilirse bu transferin bitirilebileceği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma sürprizi!

TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİ

Q7, Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de söylemişti. 39 yaşındaki yıldız "Türkiye'den ayrılsam da Beşiktaş taraftarları ile hala iletişim içindeyim. Sosyal medyada en çok Beşiktaşlılar ile görüşüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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