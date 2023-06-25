Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bir süre önce listesine Alexis Beka Beka'yı dahil etmişti.
Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun menajerlik şirketinden randevu almıştı.
Kartal'ın, Fransız yıldız için ilk temasını kurduğu ve oyuncunun şartlarını sorduğu kaydedildi. Transferin geleceği ilerleyen günlerde netleşecek.
1.78 boyundaki futbolcuyu devre arası dönemden bu yana gözaltına alan siyah beyazlı kurmaylar, yönetime verdiği raporda Beka Beka'nın 'genç ve potansiyelinin yüksek' olduğu notunu düşmüştü.
Yönetim, oyuncunun transferini bitirip ileride yüksek bir rakama elden çıkararak kar etmenin de planlarını yapıyor.
Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan ön liberonun Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.