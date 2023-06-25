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Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezona güçlü bir kadro ile girmenin planlarını yapan Beşiktaş, transfere yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlılar, Fransız ön libero Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı. Peki, transferde son durum ne? İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 13:49
Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bir süre önce listesine Alexis Beka Beka'yı dahil etmişti.

Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun menajerlik şirketinden randevu almıştı.

Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Kartal'ın, Fransız yıldız için ilk temasını kurduğu ve oyuncunun şartlarını sorduğu kaydedildi. Transferin geleceği ilerleyen günlerde netleşecek.

Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

1.78 boyundaki futbolcuyu devre arası dönemden bu yana gözaltına alan siyah beyazlı kurmaylar, yönetime verdiği raporda Beka Beka'nın 'genç ve potansiyelinin yüksek' olduğu notunu düşmüştü.

Beşiktaş Alexis Beka Beka'yı gündemine almıştı! Transferde son durum ne?

Yönetim, oyuncunun transferini bitirip ileride yüksek bir rakama elden çıkararak kar etmenin de planlarını yapıyor.

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