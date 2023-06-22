Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Icardi ve Jesus eleştirisi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon haksızlığa uğradıklarını savundu. Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan Çebi, geçen sezon Beşiktaş'ın bazı sıkıntılar yaşadığını ve bunları dile getirmek için kürsüye çıktığını belirterek, "Bunlardan biri Alanyaspor maçında Yasin Kol hakemimiz aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bunlar görmezden gelindi ve iki hafta sonra yeniden görev verildi. MKE Ankaragücü maçında futbolcumuz Josef de Souza bir holigana müdahale etti, takım arkadaşları ve hakemi korudu. Tam bu nedenle ceza kesildi. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak kimsenin aklına gelmedi ve gereği yapılmadı. Sivasspor-Galatasaray maçında 'ofsaytımsı' pozisyonun VAR kayıtları açıklanırken, futbolcumuz N'Koudou ve Beşiktaş konuya neden dahil edildi? Bir daha da VAR kayıtları açıklanma cesareti gösterilemedi." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremler sonrası Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Deprem felaketi sonucu ligden çekilen takımlar konusunda kulübümüzün isteği ve UEFA'nın tavsiye kararı olan yaklaşıma 'Akıllara zarar.' dediniz. 'Mantık dışı.' dendi. O zaman 9 Şubat günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Ali Koç ile birlikte Sayın Başkan'ımız basının karşısına çıkıp, 'İki metot var, bunlardan birini seçeceğiz.' şeklinde neden konuştu? Bugün 'Akıllara zarar' denen UEFA tavsiye kararı, neden o gün seçeneklerden biri olarak sunuldu? Kulüpler Birliği Vakfında bu konuyla ilgili yapılacak çalışma ve görüşler sorulurken, birçok kulüp telefonla aranarak baskı yapıldı. TFF Başkanı ayrıca 'Öyle bir karar alsaydık bile sonunda şampiyon başka bir takım olurdu.' dedi. Bu da maalesef talihsiz bir açıklamaydı. 'Eğer aradaki puan farkı 5 olsaydı nasıl bir açıklama yapardınız?' şeklindeki soruma henüz bir cevap gelmedi. Beşiktaş rakiplerinden iki maç daha fazla deplasmanda oynamış. Neden bu hiç önemsenmedi?"

Kendisi ve siyah-beyazlı yöneticilerin hakaret içermeyen açıklamalarına sürekli ceza kesildiğini kaydeden Çebi, "Neden bu yola tenezzül edildi. Sayın Başkan'ımız, biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonun olduğu günde bir saatten fazla orada vakit harcadınız. Helali hoş olsun ama biz de sizi beklerdik. 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları için adaylık dosyası UEFA'ya teslim edilirken, dünyanın en güzel stadı olan Vodafone Park dosyada yer almadı. Örneğin futbolcu Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu.' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edilerek cezalar yağdırıldı. Teknik direktör Jesus'un, 'Bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor.' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya sürekli ceza kesildi." diye konuştu.

"ADALET VE EŞİTLİK MAALESEF BEŞİKTAŞ İÇİN GEÇERLİ OLMAMIŞTIR"

Ahmet Nur Çebi, sezon boyunca kulüplerin hakemlerle ilgili serzeniş ve şikayette bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kabaca söyleyeyim, bu konuda herkes ağladı. Hakemlerle ilgili yapılan bir değişiklik söz konusuydu. Birçoğu gitti, yenileri geldi. Ardından tekrar o hakemler geri getirildi. O gün itiraz eden başkanlarımızın, yöneticilerimizin hiçbir şekilde ağızlarını açmamaları da manidardır. Beşiktaş Kulübü haksızlıklara uğramıştır. Adalet ve eşitlik maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik yaratmıştır. Beşiktaş Kulübü, umursanmayacak bir kulüp değildir Sayın Başkan. Biz bunun kızgınlıkla söylendiğini kabul ettik. Beşiktaş Kulübü kendisine yapılacak olan haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecek. Yeni bir yönetim geliyor, Allah yardımcınız olsun. Kolay bir iş değil. Çalıştığınızı ve emek verdiğinizi her yerde söylüyorum. Ancak Beşiktaş Kulübünün uğradığı haksızlıklar devam ettiği takdirde maalesef istemeyerek de olsa biz bunlara karşı tavır koymak zorundayız."

TFF'ye gösterdikleri tepkiler nedeniyle kamuoyunda, "Federasyonla uğraşmayın, uğraşırsanız hakemler sizi doğrar." şeklindeki söylemlerin geliştiğini aktaran Çebi, "Ben Türk hakemlerinin bu kadar kötüleşebileceğini ummak bile istemiyorum. Yeni sezon başladığında bunların hepsini beraber yaşayacağız. Umuyorum ki bu tür şeylerle karşılaşmayız." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Nur Çebi, TFF'ye bağlı tüm kurulların da seçimle belirlenmesi gerektiğini savunarak, "TFF yönetiminin seçmiş olduğu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ile çalışması sizce doğru mu? Ben buradan bir öneride bulunmak istiyorum. Seçildikten sonra kurullarınızı atamak yerine, Riva'da sandık koyup ve aday olanların listelerini asıp, genel kurul üyelerinden en çok oy alanlara görev vermeyi düşünür müsünüz? Bir kulüp çıkıp, 'Şimdiki Merkez Hakem Kurulu Başkanı devam ederse bu iş olmaz.' diyor. Bunlar doğru şeyler değil. MHK başkanı değiştirilerek bir şey çözülmüyor. Hakemlerimizin artık değişmesi lazım. Bu arkadaşların geçmişte yönettiği maçlardan dolayı her kulüple sorunları var. Bu arkadaşlarımız da feragat etsinler. 85 milyonluk ülkeyiz. Bunların yerine 20-30 hakem çıkartamıyor muyuz? Aynı hakemler geliyor, aynı hakemler gidiyor. Bizlerde serzeniş bitmiyor. Bunu kökten çözmek sizin döneminizde olsun." değerlendirmesinde bulundu.