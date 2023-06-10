Haberler Beşiktaş Portekiz basını yazdı! Beşiktaş'tan Quaresma sürprizi!

Portekiz basını yazdı! Beşiktaş'tan Quaresma sürprizi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, rotayı Portekiz'e çevirdi. Portekiz basını, Arouca’da forma giyen 26 yaşındaki sol bek Mateus Quaresma için siyah-beyazlıların yeniden devreye girdiğini iddia etti. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Portekiz basını yazdı! Beşiktaş'tan Quaresma sürprizi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başından bu yana gösterdiği başarını performans sonrası Arthur Masuaku'nun bonservisini alan siyah-beyazlıların savunmanın soluna bir takviye daha yapacağı iddia edildi. Portekiz'den Grupo Ahora'nın haberine göre Beşiktaş, 26 yaşındaki Mateus Quaresma için girişimlerini tekrarladı. Haberde, Brezilyalı sol bekin yeni sezon öncesi takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Sezon başında o dönem Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile birlikte Beşiktaş'tan teklif alan Quaresma'nın Türkiye'de yeniden gündeme geldiği ve ilerleyen yıllarda Şampiyonlar Ligi oynayabileceği bir takım olan Beşiktaş'a gitmesinin Quaresma için doğru kariyer tercihi olabileceğinin altı çizildi.

Quaresma, defansın solu dışında orta sahanın solu ve sağ bek bölgelerinde de görev yapabiliyor. 26 yaşındaki oyuncu profesyonel kulüp kariyerinde 100 maça çıkarken; 1 gol attı, 5 de asist yaptı

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