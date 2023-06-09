TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.
Siyah beyazlılar yeni sezonda şampiyon olmak için iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor.
Yönetim takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirledi.
Siyah beyazlılar yeni sezonda şampiyon olmak için iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor.
Yönetim takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirledi.
Öte yandan Kartal'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Beşiktaş ilk olarak 10 senedir takımda yer alan Atiba Hutchinson ile vedalaşmıştı.
Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı bir isim daha belli oldu.
İşte detaylar...
WELINTON İLE YOLLAR AYRILIYOR!
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün özel haberine göre Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Welinton ile yollarını ayırma karar aldı.
Siyah beyazlılar, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuyla kontrat yenilemeyecek.
Yönetim bu kararını Sambacı oyuncuya iletti.
Tecrübeli stoper, Beşiktaş'a 2020 yılında Alanyaspor'dan transfer olmuştu.
Welinton bu sezon ise toplamda 15 maça çıktı.
Sambacı oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 325 bin Euro olan Welinton'a Süper Lig'den ve Brezilya'dan bazı takımların ilgisi olduğu da ifade edildi.