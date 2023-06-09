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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Süper Lig'de bu sezon istediği başarıyı yakalayaman ve son olarak Konyaspor ile sahasında berabere kalarak ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden başladı. Siyah beyazlılarda takıma katılacak oyuncular yanı sıra takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ederken flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş o isimle gelecek sezon yola devam etmeyecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 15:09
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Siyah beyazlılar yeni sezonda şampiyon olmak için iddialı bir kadro oluşturmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Yönetim takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirledi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Öte yandan Kartal'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Beşiktaş ilk olarak 10 senedir takımda yer alan Atiba Hutchinson ile vedalaşmıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Siyah beyazlılarla sözleşmesi sona eren 40 yaşındaki futbolcu, Konyaspor maçıyla Kartal'a veda etti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Beşiktaş'ta yeni sezonda yolların ayrılacağı bir isim daha belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

WELINTON İLE YOLLAR AYRILIYOR!

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün özel haberine göre Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Welinton ile yollarını ayırma karar aldı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Siyah beyazlılar, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan 34 yaşındaki futbolcuyla kontrat yenilemeyecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Yönetim bu kararını Sambacı oyuncuya iletti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Welinton'un da Konyaspor karşılaşmasının ardından takım arkadaşlarından bazı isimlerle vedalaştığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Tecrübeli stoper, Beşiktaş'a 2020 yılında Alanyaspor'dan transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Welinton bu sezon ise toplamda 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Sambacı oyuncu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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