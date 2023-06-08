Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı ve ligi 3. sırada bitirdi. Mücadeleyi değerlendiren Nihat Kahveci, dikkat çeken yorumlarda bulundu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 10:00
Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Nihat Kahveci, TRT Spor'da Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

"Atiba saha içinde ve dışında çok istikrarlı bir oyuncuydu ama bugün oyuna neden girmedi? Şenol hoca umarım bunu açıklar. Atiba bugün oyuna girmeyi hak ediyordu. Belki bir rahatsızlığı vardı bilmiyorum...

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Kendi sahasında, son maçında, taraftarlarının önünde 5 dakika, 10 dakika sahaya girmeyi hak ediyordu. Atiba, Beşiktaş'a geldiği ilk günden bugüne kadar görevini layıkıyla yapmış bir oyuncudur.

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Giresunspor, Trabzonspor maçında küme düştü. Giresun maçlarını İstanbul sınırları içinde oynasaydı küme düşmezdi. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yendi ama yine de düştü. 40 puanı var, 41 puanlı takımlar ligde kaldı. Bu 1 puanının önemini gösterir. Düşenler hep haklı sebeple düşmüştür.

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Beşiktaş, Atiba'nın vedasıyla ve güzel bir seri yakalamışken kazandığın takdirde ligi 2. bitirerek psikolojik anlamda çok büyük kazançlar sağlayabilirdi. UEFA yolunda 2. bitirseydi bir şey değişirmiydi hayır ama kazanması önemliydi.

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Bir hedefin varken Beşiktaş taraftarı buna ulaşmanı bekler. Oyunun ilk 40 dakikasında Beşiktaş taraftarı rahat bir maç izleyeceğiz, keyif alacağız derken 15 dakikada 3 gol yiyen ve geriye düşen bir takım Beşiktaşlı taraftarları memnun etmez.

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Beşiktaşlı oyunculardan bugün ki 15 dakikalık konsantrasyon eksikliğini beklenilmezdi çünkü bu maçı kazanacaksın ve ikinci sırada bitireceksin. Fenerbahçe'nin önünde bitireceksin yeni sezona psikolojik olarak bambaşka bir havayla yani bir hedef olduğunda o hedefi gerçekleştiren Beşiktaş havasıyla yeni sezona başlayacaktı. Bugün bir hedef vardı ama sınıfta kalındı.

Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Cenk Tosun adına çok üzüldüm. Milli maçlar vardı çok önemli ve kritik maçlar. Letonya, Galler ve Enes'in sakatlığında Cenk'e ihtiyacımız olacaktı. Umarım Cenk'te önemli bir şey yoktur. Maçtan sonra ben bunu gerçekten merak ediyorum. Şenol hoca maçta Atiba'yı 1 saniye de olsa neden oynatmadı? Ben bunu merak ediyorum. Kaybet veya kaybetme Şenol Güneş tecrübesi veda eden Atiba'ya süre verirdi.

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