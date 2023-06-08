Nihat Kahveci Beşiktaş-Konyaspor maçını yorumladı

Cenk Tosun adına çok üzüldüm. Milli maçlar vardı çok önemli ve kritik maçlar. Letonya, Galler ve Enes'in sakatlığında Cenk'e ihtiyacımız olacaktı. Umarım Cenk'te önemli bir şey yoktur. Maçtan sonra ben bunu gerçekten merak ediyorum. Şenol hoca maçta Atiba'yı 1 saniye de olsa neden oynatmadı? Ben bunu merak ediyorum. Kaybet veya kaybetme Şenol Güneş tecrübesi veda eden Atiba'ya süre verirdi.