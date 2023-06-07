Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi Şenol Güneş: Beşiktaş hep şampiyonluk ister

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Beşiktaş'ın ikincilik yarışı yok, 4 büyüklerin hepsi şampiyonluk için oynar. Ben de geldiğimde aynısını söyledim. Sıralama bakmadan futbol adına doğruları yapıp, müsabakaları oynamak istedik. Bugüne kadar öyle geldik, bugün de öyle yapacağız. Bugün itibariyle 3.'lük garanti, kazanırsak 2. oluyoruz. Bu tabii ki bizi tatmin etmez Beşiktaş camiası olarak.



"ATIBA İNSANLARIN GÖNLÜNE GİRDİ"

"Atiba'yı geçmişte almak istedim ama olmadı. Burada buluştuk. Birçok kupa aldı 10 yılda. İnsanların gönlüne nasıl girdiğiniz önemli. Atiba bunu başardı. Bu tür oyunculara saygı göstermek lazım."