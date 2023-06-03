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KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Beşiktaş kalan maçlarını alarak ligi 2. sırada tamamlamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de bulunuyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:40
KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE CANLI 📺 | Kasımpaşa - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

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