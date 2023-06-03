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Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlılarda tek hedef sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak. Beşiktaş ligde kalan maçlarını kazanarak ligi Fenerbahçe'nin önünde 2. sırada tamamlamak istiyor. Bu anlamda Kasımpaşa maçı Beşiktaş için büyük önem taşıyor. Kasımpaşa - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 19:40
Kasımpaşa Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşıyor.

Beşiktaş ligde kalan maçlardan galibiyetle ayrılarak ligi Fenerbahçe'nin önünde 2. sırada tamamlamak istiyor.

Bu anlamda Şenol Güneş'in öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Welinton, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

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