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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Saiss...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçiren Faslı stoper Romain Saiss'e İngiltere'den bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 09:46
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Saiss...

Sezon başında yine bir Premier Lig ekibi olan Wolverhampton'dan kadroya katılan oyuncu, Premier Lig ekiplerinin takibinde yer alıyor.



BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Saiss...

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu için 5 milyon Euro civarında bir bedel beklediği biliniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bir talibi daha çıktı! Saiss...

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, 20 yıl sonra yeniden Devler Ligi arenasına çıkacak olan Newcastle United, Faslı stoperi listesine aldı.

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