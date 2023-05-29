Haberler Beşiktaş Orta sahaya Kondogbia

Orta sahaya Kondogbia

Kara Kartal, Atletico Madrid ile yakın ilişkisini kullanarak Kondogbia’yı bitirmeye çalışacak. İspanyollara 2.5 milyon, oyuncuya da 2 milyon euro teklif edilecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Orta sahaya Kondogbia

Şenol Güneş ile birlikte gelecek sezonun yapılanmasını oluşturan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyahbeyazlılar, Atletico Madrid forması giyen Geoffrey Kondogbia'yı gündemine aldı. Kadrosuna güçlü bir 6 numara profili eklemek isteyen Beşiktaş, 30 yaşındaki ön libero için kulübü Atletico Madrid ile temasa geçecek. Depremzedeler için İstanbul'da yapılan özel maçta İspanyol ekibi ile iyi ilişkiler kuran Beşiktaş, bu yakınlığı da fırsat olarak kullanmaya çalışacak. Bonservis bedeli olarak Atletico'nun talep ettiği 5 milyon euro'nun yarısını önermeyi planlayan Kartal, masaya oturulduğunda ortak noktada buluşmaya çalışacak.

97 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Ayrıca oyuncunun 4 milyon euro'luk maaşının yarısından biraz fazlasını ödeme teklifinde bulunulacak. Sözleşmesinin son yılına girecek olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, bu sezon az süre alması nedeniyle siyah- beyazlılara sıcak bakabileceği belirtildi. Ayrıca yakın arkadaşı Arthur Masuaku'nun Beşiktaş'ta forma giymesinin söz konusu transferde etkili olabileceği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz ay iki kulüp arasında Vodafone Park'ta oynanan yardım maçın da sahada yer almıştı. Kariyeri boyunca Lens, Sevilla, Monaco, Inter, Valencia ve Atletico Madrid transferleri yapan oyuncu için toplam 97 milyon euro bonservis ödendi.

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Kariyerinde toplam 397 resmi maçta forma giyen Kondogbia, 15 gol, 21 asistlik performans sergiledi. 6 kez kırmızı kart gördü.

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