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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten yönetime 'elimizden kaçırmayalım' uyarısı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetimle bir görüşme yapan teknik direktör Şenol Güneş'in “Elimizdeki kaliteyi kaçırmayalım. Redmond’u en kısa sürede bitirmenizi istiyorum” dediği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten yönetime 'elimizden kaçırmayalım' uyarısı

Nathan Redmond'un önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Valerien Ismael döneminde beklentileri karşılaşamayan Redmond, Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte adeta patlama yapmıştı. İngiliz kanat oyuncusu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 6 gol 6 asist yapmayı başarmıştı. Takvim'in haberine göre, Redmond'un durumunun belirsiz olmasından rahatsız olan teknik direktör Şenol Güneş'in yönetim ile bir görüşme yaptığı ve İngiliz oyuncunun takımda kalmasında ısrarcı olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Güneş'in "Transferler yapacağız ama elimizdeki kaliteyi kaybetmemeliyiz. Redmond'un en kısa sürede bitirilmesini istiyorum" dediği iddia edildi. Nathan Redmond'un eşini ikna etmeye çalıştığı belirtilirken, 29 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiltere'den de teklifler olduğu biliniyor.

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