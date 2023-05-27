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Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta transferde en güçlü adaylar arasında Jefferson Lerma yer alıyordu. Bournemouth'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kolombiyalı futbolcudan Kartal'a kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Lerma'nın imza atmaya yakın olduğu kulübü duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:55
ARDA AKDENİZ
Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle ikincilik yarışında olan Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda düğmeye basan yönetim, transferde orta sahaya öncelik vermiş durumda.

Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Siyah-beyazlıların adı bir süredir Bournemouth'un yıldızı Jefferson Lerma ile anılıyordu.

Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki ön liberoyla ilgili Kartal'a kötü bir haber geldi.

Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Crystal Palace'ın geçen hafta teklif yaptığı Lerma'yı bedelsiz olarak transfer etmeye yakın olduğunu duyurdu.

Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Romano, birçok kulübün Kolombiyalı futbolcuya teklif yaptığını, ancak Palace'ın diğer takımlara göre daha avantajlı olduğunu kaydetti.

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