Jefferson Lerma'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle ikincilik yarışında olan Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle ikincilik yarışında olan Beşiktaş, bir yandan transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapor doğrultusunda düğmeye basan yönetim, transferde orta sahaya öncelik vermiş durumda.
Siyah-beyazlıların adı bir süredir Bournemouth'un yıldızı Jefferson Lerma ile anılıyordu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki ön liberoyla ilgili Kartal'a kötü bir haber geldi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Crystal Palace'ın geçen hafta teklif yaptığı Lerma'yı bedelsiz olarak transfer etmeye yakın olduğunu duyurdu.
Romano, birçok kulübün Kolombiyalı futbolcuya teklif yaptığını, ancak Palace'ın diğer takımlara göre daha avantajlı olduğunu kaydetti.
Jefferson Lerma, Bournemouth formasıyla bu sezon 36 maça çıkarken, 5 gol kaydetti.