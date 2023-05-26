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Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta şimdiden gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Siyah beyazlıların gündeminde yer alan Meksikalı golcü oyuncu Raul Jimenez'den ise dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak yurt dışından futbolcunun transferi hakkında flaş gelişme aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 18:31
MESUT ERKAM ŞAHİN
Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna güçlü isimler katarak etkili bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda siyah beyazlıların Meksikalı yıldız golcü Raul Jimenez ile yakından ilgilendiği biliniyordu.

Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği futbolcu hakkında İspanyol basınından Strıkers dikkat çeken gelişmelere yer verdi.

Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

Strıkers'ta yer alan haberde futbolcunun İngiliz ekibi Wolverhampton'da az forma şansı bulduğu için takımdan ayrılma kararı aldığı vurgulandı.

Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

Haberde futbolcuyla en çok ilgilenen takımın kış transfer döneminden beri Beşiktaş olduğu öte yandan İtalya'dan Roma, İspanya'dan Sevilla ve Real Sociedad'ın da 32 yaşındaki yıldız futbolcu için kolları sıvadığı belirtildi.

Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

32 yaşındaki oyuncunun transfer durumu Beşiktaş camiasında büyük bir merakla takip ediliyor.

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