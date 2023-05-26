Beşiktaş'a Raul Jimenez transferinde dev engel! O takımların listesinde

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna güçlü isimler katarak etkili bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda siyah beyazlıların Meksikalı yıldız golcü Raul Jimenez ile yakından ilgilendiği biliniyordu.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon kadrosuna güçlü isimler katarak etkili bir kadro kurmak istiyor. Bu anlamda siyah beyazlıların Meksikalı yıldız golcü Raul Jimenez ile yakından ilgilendiği biliniyordu.
Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği futbolcu hakkında İspanyol basınından Strıkers dikkat çeken gelişmelere yer verdi.
Strıkers'ta yer alan haberde futbolcunun İngiliz ekibi Wolverhampton'da az forma şansı bulduğu için takımdan ayrılma kararı aldığı vurgulandı.
Haberde futbolcuyla en çok ilgilenen takımın kış transfer döneminden beri Beşiktaş olduğu öte yandan İtalya'dan Roma, İspanya'dan Sevilla ve Real Sociedad'ın da 32 yaşındaki yıldız futbolcu için kolları sıvadığı belirtildi.
32 yaşındaki oyuncunun transfer durumu Beşiktaş camiasında büyük bir merakla takip ediliyor.