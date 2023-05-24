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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde orta sahaya ağırlık veren Beşiktaş’ın adı bir süredir Bournemouth’un yıldızı Jefferson Lerma ile anılyordu. İspanyol basını da Beşiktaş’ın İngiliz ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki ön liberoyla ilgilendiğini yazdı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosuna kurmaya çalışıyor. Orta saha transferine ağırlık veren siyah-beyazlılar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Takvim'in AS'tan derlediği habere göre Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendi öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bournemouth'ta devam etmeyeceği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Daha önce listesindeki isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi. Gelen teklifleri değerlendiren Lerma'nın kararını sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında. Bu sezon ligde 36 maçta görev yapan Lerma, bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı.

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