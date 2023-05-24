BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İspanyol basını da yazdı! Kartal 8 numara avında

Spor Toto Süper Lig'de ikincilik iddiasını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosuna kurmaya çalışıyor. Orta saha transferine ağırlık veren siyah-beyazlılar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Takvim'in AS'tan derlediği habere göre Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendi öne sürüldü. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Bournemouth'ta devam etmeyeceği ve Beşiktaş'ın da oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi. Daha önce listesindeki isimlerle görüşen ancak anlaşma sağlayan Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi. Gelen teklifleri değerlendiren Lerma'nın kararını sezon sonunda vereceği de gelen haberler arasında. Bu sezon ligde 36 maçta görev yapan Lerma, bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı.