Maestro geliyor

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Kariyerine daha önce Atletico Madrid, Saint Ettiene ve Bordeaux formaları da terleten Guilavogui, 7 kez Fransa Milli Takımında oynama başarısı gösterdi. Josuha Guilavogui, 2014'te transfer olduğu Wolfsburg ile çıktığı 267 maçta maçta 11 gol ve 8 asist kaydederek 19 gole direkt olarak katkı sağladı. Avrupa ve Suudi Arabistan takımlarının da 32 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarılırken; Beşiktaş dışında Adana Demirspor'un da tecrübeli yıldızla ilgilendiği kaydedildi.
Profesyonel kariyerinde 4 farklı takımda görev yapan Guilavogui, 406 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu dönemde rakip fileleri 22 kez havalandıran Fransız, 14 de asist yaparak 36 gole katkı sağladı.