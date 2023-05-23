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Maestro geliyor

Kartal, Wolfsburg ile mukavelesi bitecek olan 32 yaşındaki Fransız yıldız için düğmeye bastı. Asil mevkii ön libero olan Josuha Guilavogu, merkez orta saha ve stoper de oynuyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
Maestro geliyor
Pazar akşamı deplasmanda A. Demirspor'u 4-1 mağlup ederek önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi kesinleştiren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer görüşmelerine hız verdi. Todofichajes'in haberine göre Kartal, Wolfsburg ile mukavelesi bitecek olan orta saha oyuncusu Josuha Guilavogui'ye ön sözleşme teklif etti. Orta sahada savunma ve oyun kurma becerileri olan Guilavogui, ayrıca stoper mevkiide de de oynayabiliyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun öne çıkan özellikleri oyun kurma kabiliyeti ve defansif özellikleri olarak biliniyor.

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Kariyerine daha önce Atletico Madrid, Saint Ettiene ve Bordeaux formaları da terleten Guilavogui, 7 kez Fransa Milli Takımında oynama başarısı gösterdi. Josuha Guilavogui, 2014'te transfer olduğu Wolfsburg ile çıktığı 267 maçta maçta 11 gol ve 8 asist kaydederek 19 gole direkt olarak katkı sağladı. Avrupa ve Suudi Arabistan takımlarının da 32 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarılırken; Beşiktaş dışında Adana Demirspor'un da tecrübeli yıldızla ilgilendiği kaydedildi.
Profesyonel kariyerinde 4 farklı takımda görev yapan Guilavogui, 406 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu dönemde rakip fileleri 22 kez havalandıran Fransız, 14 de asist yaparak 36 gole katkı sağladı.

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