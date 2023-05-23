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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Denayer için kıran kırana pazarlık!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş çalışmalarda büyük ilerleme katetti. Siyah-beyazlı kulüp, Jason Denayer operasyonunda son aşamaya gelindi. Ücret konusunda pazarlıklar devam ediyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Denayer için kıran kırana pazarlık!

Beşiktaş'ta Jason Denayer operasyonundan son aşamaya gelindi. Belçikalı stoperin menajeri ile yapılan görüşme sonrasında yıllık garanti ücret konusunda anlaşma sağlandı. Ayrıca şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi ve diğer bonuslar konusunda belli bir noktaya gelindi.

Şu an için tek sorun imza parası. Siyah-beyazlı yönetim Denayer için menajerinin istediği imza parasını bonusların içine katmak isterken, Denayer'in menajeri ise ayrıca 2 milyon euro imza parası istiyor. Siyah-beyazlı yönetim son olarak 3 yıl içinde Denayer'in oynadığı ve gol yenilmeyen her 5 maç için 500 bin euro'luk bonus öneriyor.

Siyah-beyazlı yönetimin hesabına göre 3 yılda Beşiktaş resmi 20 maçta gol yemezse Denayer 2 milyon euro bonusu kazanacak.

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