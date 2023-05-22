Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael kariyerini İngiltere'de sürdürüyor. Championship ekibi Watford'un başına geçen Fransız çalıştırıcı İngiliz basınına Beşiktaş dönemi hakkında konuştu.
Beşiktaş ile Watford'u kıyaslayan Valerien Ismael "Son 3 takımımda, bütün olay her zaman oyuncularımın becerilerine ne kadar adapte olabildiğim ile alakalıydı. Barnsley'de topa daha az sahiptik. Beşiktaş'ta yüzde 55'in üstünde topla oynuyorduk. Watford da topa daha fazla sahip olan bir takım. Transfer pazarında iş yapacağız. Oynayacağımız maç yoğunluğuna uygun isimler bulmamız gerekiyor.