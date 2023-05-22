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Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Kariyerini İngiltere Championship ekibi Watford'da sürdüren Valerien Ismael, Fransız çalıştırıcı, Beşiktaş dönemi hakkında flaş itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 13:25
Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Valerien Ismael kariyerini İngiltere'de sürdürüyor. Championship ekibi Watford'un başına geçen Fransız çalıştırıcı İngiliz basınına Beşiktaş dönemi hakkında konuştu.

Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Beşiktaş ile Watford'u kıyaslayan Valerien Ismael "Son 3 takımımda, bütün olay her zaman oyuncularımın becerilerine ne kadar adapte olabildiğim ile alakalıydı. Barnsley'de topa daha az sahiptik. Beşiktaş'ta yüzde 55'in üstünde topla oynuyorduk. Watford da topa daha fazla sahip olan bir takım. Transfer pazarında iş yapacağız. Oynayacağımız maç yoğunluğuna uygun isimler bulmamız gerekiyor.

Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Özellikle bu sezon sadece İngiltere'de değil tüm ülkelerde teknik direktörler için zor bir yıldı. Chelsea gibi bir kulüp bile 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Bence bu baskı pandemi sonrasında kulüpler üzerinde oluşan mali baskılardan kaynaklanıyor. Maçlarınızı kazanmak zorundasınız." dedi.

Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

İngiliz futbolcu Dele Alli hakkında konuşan Fransız çalıştırıcı, "Dele Alli ile çalışmak çok güzeldi. Ona ihtiyaç duyduğu sevgiyi vermeye, ritme girmesi için ihtiyaç duyduğu güveni vermeye çalıştık.

Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Neşeyi yeniden bulması ve gülmesi onun için önemli. Kendi seviyesine geri dönmek için her türlü yeteneğe sahip. Beşiktaş döneminde stresin etkisinden bahseden Ismael, Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım." dedi.

Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Taraftar hakkında konuşan Ismael, Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu.Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz.

Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Beşiktaş'tan ayrılma sürecini anlatan teknik adam, Beşiktaş'tan ayrılmak benim için hayal kırıklığı oldu. Zamana ve sabra ihtiyaç vardı. Taraftarlardan, medyadan ve kulüpten gelen baskı ve bununla başa çıkmanız, odaklanmanız ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Oradaki insanlar bana ve aileme çok yardımcı oldular. Çok güzel dostluklar kurdum." ifadelerini kullandı.

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