Valerien Ismael'den flaş Beşiktaş itirafı! "1 yıl 10 yıla bedel"

Neşeyi yeniden bulması ve gülmesi onun için önemli. Kendi seviyesine geri dönmek için her türlü yeteneğe sahip. Beşiktaş döneminde stresin etkisinden bahseden Ismael, Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım." dedi.