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Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Beşiktaş'ta gündemdeki isimler Alexandru Maxim ve Tayfur Bingöl... İki ismin siyah-beyazlı takımdaki geleceği netleşiyor. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 10:18
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncular için temaslar sürüyor.

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu

Deprem sonrası kadroya dahil olan Rumen futbolcu Alexandru Maxim için Gaziantep ile temasa geçen yönetim, 2.5 milyon euro'luk bonservis isteğinden sonra görüşmeleri durdurmuştu.

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu

Bu olayın ardından Maxim ile yolların ayrılması bekleniyor.

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