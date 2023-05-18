Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Görüşmeler durmuştu

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncular için temaslar sürüyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncular için temaslar sürüyor.
Deprem sonrası kadroya dahil olan Rumen futbolcu Alexandru Maxim için Gaziantep ile temasa geçen yönetim, 2.5 milyon euro'luk bonservis isteğinden sonra görüşmeleri durdurmuştu.
Bu olayın ardından Maxim ile yolların ayrılması bekleniyor.
Kartal'da gündemdeki diğer isim Tayfur Bingöl... Tayfur için Corendon Alanyaspor ile masaya oturulacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.