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Mali Genel Kurul ileri tarihe alındı

Beşiktaş Kulübü'nün her yıl mayıs ayı içinde günün koşulları dikkate alınarak yapılan Mali ve İdari Genel Kurul toplantısı ertelendi. Ülkemizde yaşanan seçim nedeniyle bu kararın alındığı belirtilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de olurları ile ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Yeni toplantı tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Mali Genel Kurul ileri tarihe alındı
Beşiktaş Kulübü'nün her yıl mayıs ayı içinde günün koşulları dikkate alınarak yapılan Mali ve İdari Genel Kurul toplantısı ertelendi. Ülkemizde yaşanan seçim nedeniyle bu kararın alındığı belirtilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün de olurları ile ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Yeni toplantı tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı ifade edildi.
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