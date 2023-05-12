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Beşiktaş kafilesi Bakü'ye geldi!

Beşiktaş, oynayacağı dostluk maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 19:52
Beşiktaş kafilesi Bakü'ye geldi!
Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FK ile oynayacağı dostluk maçı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na inen siyah-beyazlı oyuncular, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular havalimanı çıkışında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılandı.

Başkent Bakü'deki Tofig Behramov Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 17.00'da başlayacak.


BİLETLER NEREDEYSE HEPSİ TÜKENDİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.
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