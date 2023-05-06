Beşiktaş seriye devam etmek istiyor! İşte Şenol Güneş'in Antalyaspor maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Son maçta Galatasaray'ı mağlup ederek zirve yarışında puan farkını düşüren siyah-beyazlılar, umudunu korumak istiyor. Beşiktaş'ta derbi maç sonrası tedavilerine başlanan Omar Colley ve Salih Uçan ile sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç ve N'Koudou kadroda yer almadı. Öte yandan Cenk Tosun, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu arada takımlar ligde 54. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar 34 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar 13 kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Antalyaspor: Leite, Floranus, Bünyamin, Ömer, Veysel, Erdal, Fernando, Fredy, Doğukan, Wright, Larsson

Beşiktaş: Mert, Onur, Welinton, Saiss, Masuaku, Gedson, Amir, Maxim, Cenk, Redmond, Aboubakar